Atalanta-Napoli 4-2 | Muriel | “Se giochiamo così sarà dura anche per il Real Madrid”

"Era molto importante vincere oggi, questa partita ha un peso importante per la corsa alla Champions ed è una spinta importante verso il Real Madrid. Se l'Atalanta gioca così, con questo equilibrio, sarà dura anche per loro". così Luis Muriel dopo la vittoria della sua Atalanta sul Napoli anche grazie alle giocate dell'ex Fiorentina, protagonista con un gol e un assist al Gewiss Stadium. "Giocare una partita così mi dà tanto, mi riempie di motivazione. Il mister mi sta dando grande spazio in questo periodo e voglio fare il meglio. Dobbiamo fare una striscia positiva per recuperare il terreno perso all'inizio", ha concluso il colombiano.

