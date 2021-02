Atalanta-Napoli 4-2, la Dea in zona Champions (Di domenica 21 febbraio 2021) L’Atalanta batte il Napoli e ‘vede’ la zona Champions. La Dea si è imposta 4-2 nel big match del 23° turno di campionato. Succede tutto nel secondo tempo. Zapata (52?) porta in vantaggio i padroni di casa e, dopo il pareggio di Zielinski (58?), l’Atalanta prende il largo con le reti di Gosens (64?) e Muriel (71?). L’autogol di Gosens (75?) dà nuove speranze al Napoli, ma nemmeno cinque minuti dopo Romero (79?) chiude i conti sugli sviluppi di un corner. Nel finale grande paura per Osimhen, che batte violentemente la testa dopo uno scontro di gioco e viene portato via in barella. L’attaccante nigeriano è ora in ospedale per accertamenti. In classifica l’Atalanta sale a quota 43 punti, gli stessi di Lazio e Roma (i giallorossi sono impegnati stasera sul campo del ... Leggi su funweek (Di domenica 21 febbraio 2021) L’batte ile ‘vede’ la. La Dea si è imposta 4-2 nel big match del 23° turno di campionato. Succede tutto nel secondo tempo. Zapata (52?) porta in vantaggio i padroni di casa e, dopo il pareggio di Zielinski (58?), l’prende il largo con le reti di Gosens (64?) e Muriel (71?). L’autogol di Gosens (75?) dà nuove speranze al, ma nemmeno cinque minuti dopo Romero (79?) chiude i conti sugli sviluppi di un corner. Nel finale grande paura per Osimhen, che batte violentemente la testa dopo uno scontro di gioco e viene portato via in barella. L’attaccante nigeriano è ora in ospedale per accertamenti. In classifica l’sale a quota 43 punti, gli stessi di Lazio e Roma (i giallorossi sono impegnati stasera sul campo del ...

sscnapoli : ?? | I convocati di #AtalantaNapoli ?? - Atalanta_BC : ?? In campo così contro il Napoli! ?? Our #StartingXI to face Napoli! Presented by @Plus500 #AtalantaNapoli… - SkySport : Osimhen, infortunio in Atalanta-Napoli: ha ripreso conoscenza - zazoomblog : Atalanta-Napoli paura per Osimhen dopo colpo alla testa - #Atalanta-Napoli #paura #Osimhen - Gazzetta_it : #AtalantaNapoli, paura per #Osimhen: perde i sensi ed esce in barella. Le sue condizioni -