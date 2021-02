Atalanta-Napoli 4-2, Gattuso non parlerà: il club impone il silenzio stampa (Di domenica 21 febbraio 2021) Il Napoli sceglie la via del silenzio stampa. Dopo la sconfitta per 4-2 contro l’Atalanta gli azzurri non parleranno ai microfoni di Sky Sport e ai media e arriva questa decisione forte da parte della proprietà che non ha gradito le tante sconfitte delle ultime partite. Gennaro Gattuso dunque non spiegherà i motivi che hanno portato a questo duro ko e fino a data da destinarsi la società è in silenzio stampa. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 21 febbraio 2021) Ilsceglie la via del. Dopo la sconfitta per 4-2 contro l’gli azzurri non parleranno ai microfoni di Sky Sport e ai media e arriva questa decisione forte da parte della proprietà che non ha gradito le tante sconfitte delle ultime partite. Gennarodunque non spiegherà i motivi che hanno portato a questo duro ko e fino a data da destinarsi la società è in. SportFace.

sscnapoli : ?? | I convocati di #AtalantaNapoli ?? - Atalanta_BC : ?? In campo così contro il Napoli! ?? Our #StartingXI to face Napoli! Presented by @Plus500 #AtalantaNapoli… - SkySport : Osimhen, infortunio in Atalanta-Napoli: ha ripreso conoscenza - FTTV67 : RT @POLONIUM_TV: Atalanta 4 × 2 Napoli - All Goals ??? - bornjuventino : RT @Delirio897J: -Update- Dopo questo tweet Napoli-AZ Alkmaar 0-1 Napoli-Sassuolo 0-2 Napoli-Milan 1-3 Inter-Napoli 1-0 Lazio-Napoli 2-0 N… -