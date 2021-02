Atalanta, Marino: «Provocatorio pensare questo di Gasperini» (Di domenica 21 febbraio 2021) Umberto Marino, direttore generale dell’Atalanta, ha parlato prima della gara contro il Napoli: ecco le sue dichiarazioni Umberto Marino, direttore generale dell’Atalanta, ha parlato prima della gara contro il Napoli ai microfoni di Sky Sport. «E’ Provocatorio pensare che Gasperini non abbia caricato al massimo la squadra per la partita, troppo importante per la classifica e il blasone dell’avversario. Ogni gara per Gasperini è una finale, in modo particolare oggi perché si affrontano due squadre ai primissimi posti della classifica». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 21 febbraio 2021) Umberto, direttore generale dell’, ha parlato prima della gara contro il Napoli: ecco le sue dichiarazioni Umberto, direttore generale dell’, ha parlato prima della gara contro il Napoli ai microfoni di Sky Sport. «E’chenon abbia caricato al massimo la squadra per la partita, troppo importante per la classifica e il blasone dell’avversario. Ogni gara perè una finale, in modo particolare oggi perché si affrontano due squadre ai primissimi posti della classifica». Leggi su Calcionews24.com

sportli26181512 : Atalanta, Marino: 'Ogni partita per Gasperini è come una finale': Umberto Marino, dg dell'Atalanta, parla a...… - tuttoatalanta : Marino: 'Ogni gara è una finale per Gasperini, provocatorio pensare che non carichi l'Atalanta'… - sportface2016 : #Atalanta, #Marino: 'La squadra sta bene, sia fisicamente che mentalmente. Abbiamo avuto la prima settimana di ripo… - 100x100Napoli : Le parole del dg dell'#Atalanta. - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: ATALANTA - Marino: 'Provocatorio pensare che Gasperini non abbia caricato al massimo la squadra per questa partita impo… -