Atalanta, Gasperini: «Sono passato sotto un treno. Siamo infuriati» (Di domenica 21 febbraio 2021) Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro il Napoli: le sue dichiarazioni Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro il Napoli. VITTORIA – «Sono come uno passato sotto un treno, che non si è fatto niente. Abbiamo rischiato di brutto, dovevamo fare tanto per vincerla ma ce l’abbiamo fatta, era una partita trappola. La direzione di gara è stata pesantissima, l’avversario poi era forte». EPISODI DUBBI – «Quello di Pessina è un episodio, ma ce ne Sono stati altri pesanti da sopportare durante la partita. Quello di sicuro era rigore grande come una casa, quello ho detto e il quarto uomo ha ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 21 febbraio 2021) Gian Piero, allenatore dell’, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro il Napoli: le sue dichiarazioni Gian Piero, allenatore dell’, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro il Napoli. VITTORIA – «come unoun, che non si è fatto niente. Abbiamo rischiato di brutto, dovevamo fare tanto per vincerla ma ce l’abbiamo fatta, era una partita trappola. La direzione di gara è stata pesantissima, l’avversario poi era forte». EPISODI DUBBI – «Quello di Pessina è un episodio, ma ce nestati altri pesanti da sopportare durante la partita. Quello di sicuro era rigore grande come una casa, quello ho detto e il quarto uomo ha ...

