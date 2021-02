Atalanta, Gasperini: “Noi passati sotto un treno senza farci niente. Siamo furibondi” (Di domenica 21 febbraio 2021) L'allenatore dell'Atalanta Gianpiero Gasperini parla ai microfoni di Sky dopo la grande vittoria contro il Napoli: "Vincere una partita così è una grande spinta in vista della gara contro il Real Madrid, è un risultato fondamentale e arriviamo a sfidare il Real con entusiasmo e morale alto. Abbiamo rischiato grosso, Siamo riusciti a vincerla ma la gara di oggi è stata una trappola. E' stata veramente una partita pesante, speravamo di poterla giocare alla pari ma così non è stato. Noi volevamo restare in tutte le competizioni, alla Coppa Italia ci penseremo a maggio, ora abbiamo campionato e Champions e tutte le partite sono difficili". Poi Gasperini si infuria sull'arbitraggio: "La direzione di gara stasera è stata pesantissima, così come lo era la partita visto che avevamo davanti un grande avversario. Rigore su ... Leggi su itasportpress (Di domenica 21 febbraio 2021) L'allenatore dell'Gianpieroparla ai microfoni di Sky dopo la grande vittoria contro il Napoli: "Vincere una partita così è una grande spinta in vista della gara contro il Real Madrid, è un risultato fondamentale e arriviamo a sfidare il Real con entusiasmo e morale alto. Abbiamo rischiato grosso,riusciti a vincerla ma la gara di oggi è stata una trappola. E' stata veramente una partita pesante, speravamo di poterla giocare alla pari ma così non è stato. Noi volevamo restare in tutte le competizioni, alla Coppa Italia ci penseremo a maggio, ora abbiamo campionato e Champions e tutte le partite sono difficili". Poisi infuria sull'arbitraggio: "La direzione di gara stasera è stata pesantissima, così come lo era la partita visto che avevamo davanti un grande avversario. Rigore su ...

