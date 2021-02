Atalanta, al Real pensiamo domani: al Gewiss Stadium ora c’è il Napoli (Di domenica 21 febbraio 2021) Atalanta Napoli atto quarto. Dopo la doppia semifinale di Coppa Italia e la gara d’andata del campionato, le due formazioni si sfidano nuovamente al Gewiss Stadium nella 23^ giornata della serie A. Entrambe le squadre sono reduci in campionato da importanti successi: la Dea è passata all’ultimo respiro a Cagliari grazie ad un capolavoro di Muriel, mentre il Napoli ha superato in casa la Juve per merito di Insigne che ha trasformato un calcio di rigore. Dopo questi risultati le due formazioni si trovano appaiate in classifica a 40 punti, ma i partenopei devono ancora recuperare la partita d’andata con la Juve. La classifica è molto corta nei piani alti: con Inter e Milan leggermente avvantaggiate, tra i 43 punti della Roma (terza) e i 40 della Lazio (settima) ci sono ben 5 squadre. Con il Sassuolo ... Leggi su bergamonews (Di domenica 21 febbraio 2021)atto quarto. Dopo la doppia semifinale di Coppa Italia e la gara d’andata del campionato, le due formazioni si sfidano nuovamente alnella 23^ giornata della serie A. Entrambe le squadre sono reduci in campionato da importanti successi: la Dea è passata all’ultimo respiro a Cagliari grazie ad un capolavoro di Muriel, mentre ilha superato in casa la Juve per merito di Insigne che ha trasformato un calcio di rigore. Dopo questi risultati le due formazioni si trovano appaiate in classifica a 40 punti, ma i partenopei devono ancora recuperare la partita d’andata con la Juve. La classifica è molto corta nei piani alti: con Inter e Milan leggermente avvantaggiate, tra i 43 punti della Roma (terza) e i 40 della Lazio (settima) ci sono ben 5 squadre. Con il Sassuolo ...

