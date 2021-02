Astm, lanciata l’Opa per il delisting: premio incorporato del 28,8% (Di domenica 21 febbraio 2021) TORTONA (ITALPRESS) – Dopo aver già tolto dai listini di Piazza Affari il titolo Sias, ora la holding che fa capo alla famiglia Gavio e al fondo canadese Ardian, decide di uscire dal nostro mercato azionario, lanciando un’Opa su Astm. Per riuscirci, è stata creata una società veicolo, Naf 2, posseduta al 100% da Nuova Argo Finanziaria, che a sua volta è posseduta al 60% da Aurelia srl e al 40% da Mercure controllata a sua volta da Ardian Sas. l’Opa riguarderà al massimo 66.937.880 di azioni, pari al 47,638% del capitale composto da 140.514.895 di azioni. L’offerta infatti non riguarderà 60.449.417 azioni già detenute da Nuova Argo Finanziaria, 2.385.650 azioni detenute da Mercure Investment e 10.741.948 di azioni proprie detenute da Naf 2. Il corrispettivo sarà pari a 25,60 euro per ciascuna azione portata in adesione, con un premio ... Leggi su ildenaro (Di domenica 21 febbraio 2021) TORTONA (ITALPRESS) – Dopo aver già tolto dai listini di Piazza Affari il titolo Sias, ora la holding che fa capo alla famiglia Gavio e al fondo canadese Ardian, decide di uscire dal nostro mercato azionario, lanciando un’Opa su. Per riuscirci, è stata creata una società veicolo, Naf 2, posseduta al 100% da Nuova Argo Finanziaria, che a sua volta è posseduta al 60% da Aurelia srl e al 40% da Mercure controllata a sua volta da Ardian Sas.riguarderà al massimo 66.937.880 di azioni, pari al 47,638% del capitale composto da 140.514.895 di azioni. L’offerta infatti non riguarderà 60.449.417 azioni già detenute da Nuova Argo Finanziaria, 2.385.650 azioni detenute da Mercure Investment e 10.741.948 di azioni proprie detenute da Naf 2. Il corrispettivo sarà pari a 25,60 euro per ciascuna azione portata in adesione, con un...

Banca Mediolanum con obiettivo di 8,40 euro (l'app Flowe, lanciata a giugno 2020, ha già raggiunto ...90 euro, Ascopiave con fair value di 4,50 euro (presentazione del piano strategico al 2024), Astm ...

Alkemy con target di 8 euro (vinta la gara per il sito di Groupama), Astm con obiettivo di 27,40 ... Italgas con target di 6,50 euro (lanciata una nuova offerta commerciale per i suoi clienti in ...

