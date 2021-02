Ascolti TV sabato 20 febbraio | C' è posta per te vola oltre il 30% | male A Grande Richiesta – Minaccia Bionda

(Di domenica 21 febbraio 2021) I dati auditel sentenziano, anche per questo, il netto successo di C'èper te nei confronti di tutti gli altri programmi del palinsesto televisivo, a cominciare da quello trasmesso su Rai 1, e che dovrebbe competere con Maria De Filippi. Anche la settima puntata del people show di Canale 5 ha tenuto incollati6 milioni di telespettatori, in linea con la media di questa 24esima stagione, mentre su Rai 1, la seconda serata di A, dedicata a Patty Pravo, ha fatto peggio della puntata di esordio di13. C'èper te supera il 30% Il costante gradimento del pubblico televisivo per C'èper te, si conferma anche nella settima puntata che ha visto, tra l'altro, la presenza di ...

