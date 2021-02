Ascolti Tv sabato 20 febbraio 2021: C’è Posta per Te 30.3%, Patty Pravo si ferma sotto i 2 milioni (Di domenica 21 febbraio 2021) Ascolti Tv sabato 20 febbraio 2021 Prima serata C’è Posta per te 6.171 milioni e 30.3% 15-64 Commerciale % mln 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln A Grande Richiesta – Minaccia Bionda Patty Pravo1.893 milioni e 8.3% 15-64 Commerciale % mila 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln FBI 2×19 1a Tv 1.340 milioni e 5.1%Blue Bloods 10×10 1a Tv milioni e % 15-64 Commerciale % 15-34 Giovani % +55 Adulti % Minions1.531 milioni e 6.1% 15-64 Commerciale% 15-34 Giovani % +55 Adulti % Confusi e Felici 1.391 milioni e 6% 15-64 Commerciale % 15-34 Giovani 5% +55 Adulti % Chi trova un amico trova un tesoro 1.180 milioni e 5% 15-64 Commerciale % 15-34 Giovani +55 ... Leggi su dituttounpop (Di domenica 21 febbraio 2021)Tv20Prima serata C’èper te 6.171e 30.3% 15-64 Commerciale % mln 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln A Grande Richiesta – Minaccia Bionda1.893e 8.3% 15-64 Commerciale % mila 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln FBI 2×19 1a Tv 1.340e 5.1%Blue Bloods 10×10 1a Tve % 15-64 Commerciale % 15-34 Giovani % +55 Adulti % Minions1.531e 6.1% 15-64 Commerciale% 15-34 Giovani % +55 Adulti % Confusi e Felici 1.391e 6% 15-64 Commerciale % 15-34 Giovani 5% +55 Adulti % Chi trova un amico trova un tesoro 1.180e 5% 15-64 Commerciale % 15-34 Giovani +55 ...

