Arsenal-Manchester City 0-1, Guardiola: “Dura giocare contro Arteta, grato ai miei giocatori” (Di domenica 21 febbraio 2021) “Oggi è stata Dura come ci aspettavamo che fosse. Non è mai semplice giocare contro l’Arsenal e contro Arteta. Lui è bravo e non lo dico perché è un amico. Io imparo molto guardando le sue partite. Tutti vedono la nostra serie di vittorie e pensano sia facile, ma vi garantisco che non è così. Sono grato ai miei calciatori per quello che stanno facendo. Adesso abbiamo bisogno di tutti, giochiamo spesso e dovremo fare molte rotazioni“. Queste sono le dichiarazioni di un orgoglioso Josep Guardiola, esternate ai microfoni dei giornalisti britannici e rilasciate al termine di Arsenal-Manchester City, venticinquesima giornata della Premier League 2020/2021. I Citizens hanno conquistato ... Leggi su sportface (Di domenica 21 febbraio 2021) “Oggi è statacome ci aspettavamo che fosse. Non è mai semplicel’. Lui è bravo e non lo dico perché è un amico. Io imparo molto guardando le sue partite. Tutti vedono la nostra serie di vittorie e pensano sia facile, ma vi garantisco che non è così. Sonoaicalciatori per quello che stanno facendo. Adesso abbiamo bisogno di tutti, giochiamo spesso e dovremo fare molte rotazioni“. Queste sono le dichiarazioni di un orgoglioso Josep, esternate ai microfoni dei giornalisti britannici e rilasciate al termine di, venticinquesima giornata della Premier League 2020/2021. I Citizens hanno conquistato ...

