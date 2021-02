Argentina sotto choc: la notizia che ha sconvolto Carlos Tevez (Di domenica 21 febbraio 2021) Giornata di lutto per Carlos Tevez e l’Argentina calcistica si stringe intorno a lui. L’Apache ha perso il padre adottivo, Segundo. Una triste notizia ha colpito Carlitos Tevez, ex attaccante anche della Juventus e attualmente al Boca Juniors. È morto, infatti, il padre adottivo del bomber, Segundo, in seguito ai tanti problemi di salute di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 21 febbraio 2021) Giornata di lutto pere l’calcistica si stringe intorno a lui. L’Apache ha perso il padre adottivo, Segundo. Una tristeha colpito Carlitos, ex attaccante anche della Juventus e attualmente al Boca Juniors. È morto, infatti, il padre adottivo del bomber, Segundo, in seguito ai tanti problemi di salute di Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

svkrhub : Una cosa che non ho ancora digerito del motorsport in argentina è il fatto che nelle grafiche i distacchi sotto al… - razorblack66 : DALL'ARGENTINA DICONO CHE IL LOCKDOWN E' UN TOCCASANA ….. - ew2435465768 : @SignorErnesto @armieri In Argentina hanno continuato con il lockdown : 44% sotto la soglia di povertà... - ermanno32947318 : RT @GenCar5: Comunque spiace che la morte di uno dei grandi campioni del neoliberismo realizzato, #CarlosMenem, sia passata così sotto sile… - GenCar5 : Comunque spiace che la morte di uno dei grandi campioni del neoliberismo realizzato, #CarlosMenem, sia passata così… -

Ultime Notizie dalla rete : Argentina sotto Zona arancione, proteste dalle cime al lungomare ... ma sui giornali si dichiarava sbrigativamente che fossero fuggiti in Argentina. Si saprà poi che ... A cadere sotto i colpi della "giustizia popolare" fu Eva Macciacchini , freddata sul sentiero ...

"C'era una volta...". Elisabetta, moderna Sherazade Le sue fiabe stanno facendo il giro del mondo. Dall'Australia all'Argentina, dall'Ungheria agli Stati Uniti, fino alla Cina, ogni sera (o ogni giorno, secondo il fuso ...dei genitori con bambini sotto i ...

Argentina, «licenziato» il ministro della Salute che passava i vaccini a Vip e amici Dopo il Perù, anche a Buenos Aires esplode il caso del «mercato parallelo» per gli amici dei politici. E Miami alza il muro contro i ricchi turisti della «vacuna» ...

Fifa, la nazionale argentina resta settima nella classifica mondiale. Italia decima L'ultimo ranking mondiale delle nazionali elaborato dalla Fifa conferma l'Arrgentina al settimo posto. L'Italia chiude la top ten ...

... ma sui giornali si dichiarava sbrigativamente che fossero fuggiti in. Si saprà poi che ... A caderei colpi della "giustizia popolare" fu Eva Macciacchini , freddata sul sentiero ...Le sue fiabe stanno facendo il giro del mondo. Dall'Australia all', dall'Ungheria agli Stati Uniti, fino alla Cina, ogni sera (o ogni giorno, secondo il fuso ...dei genitori con bambinii ...Dopo il Perù, anche a Buenos Aires esplode il caso del «mercato parallelo» per gli amici dei politici. E Miami alza il muro contro i ricchi turisti della «vacuna» ...L'ultimo ranking mondiale delle nazionali elaborato dalla Fifa conferma l'Arrgentina al settimo posto. L'Italia chiude la top ten ...