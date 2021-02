Antonella Clerici, il ricordo della madre: “Se n’è andata all’improvviso” (Di domenica 21 febbraio 2021) Siamo abituati a vederla con il sorriso sulle labbra e una gioia incontenibile e contagiosa: Antonella Clerici, che è tornata in tv con È sempre mezzogiorno, ha raccontato di un grande dolore che ha condizionato la sua vita e che oggi ha saputo trasformare, diventando ambasciatrice dell’Airc, l’associazione per la ricerca sul cancro. “Per me è un grande onore”, ha spiegato a Oggi, in una lunga intervista in cui ha parlato di due perdite che hanno lasciato un grande vuoto nella sua esistenza: “Lo faccio perché ho nel cuore mia madre, e il mio amico Fabrizio Frizzi, che hanno dovuto dire addio troppo presto alla vita per colpa di questo male”. Un ricordo affettuoso quello dell’amico, la cui scomparsa, ancora oggi, addolora il pubblico affezionatissimo al conduttore. “Ascoltare il proprio corpo è un nostro dovere, non ... Leggi su dilei (Di domenica 21 febbraio 2021) Siamo abituati a vederla con il sorriso sulle labbra e una gioia incontenibile e contagiosa:, che è tornata in tv con È sempre mezzogiorno, ha raccontato di un grande dolore che ha condizionato la sua vita e che oggi ha saputo trasformare, diventando ambasciatrice dell’Airc, l’associazione per la ricerca sul cancro. “Per me è un grande onore”, ha spiegato a Oggi, in una lunga intervista in cui ha parlato di due perdite che hanno lasciato un grande vuoto nella sua esistenza: “Lo faccio perché ho nel cuore mia, e il mio amico Fabrizio Frizzi, che hanno dovuto dire addio troppo presto alla vita per colpa di questo male”. Unaffettuoso quello dell’amico, la cui scomparsa, ancora oggi, addolora il pubblico affezionatissimo al conduttore. “Ascoltare il proprio corpo è un nostro dovere, non ...

