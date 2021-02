Annalisa Minetti, si accende la speranza per la sua malattia: trovata cura sperimentale in Francia (Di domenica 21 febbraio 2021) In futuro la cantante Annalisa Minetti potrebbe riacquistare la vista grazie ad una cura sperimentale trovata in Francia. (Instagram)Ex Miss Italia, cantante e atleta paraolimpica della nazionale azzurra, Annalisa Minetti è un volto poliedrico all’interno della tv italiana che non si è mai arresa alla malattia che le ha gradualmente tolto la vista sin dalla tenera età, la retinite pigmentosa con degenerazione maculare. Annalisa, con lo spirito temprato che si ritrova, non ha mai fatto della patologia di cui soffre un dramma, anzi: “Non mi lamento” aveva raccontato qualche tempo fa, ospite nel salotto di Caterina Balivo Vieni da me, mostrando una forza d’animo invidiabile. Proprio per questo, la ... Leggi su ck12 (Di domenica 21 febbraio 2021) In futuro la cantantepotrebbe riacquistare la vista grazie ad unain. (Instagram)Ex Miss Italia, cantante e atleta paraolimpica della nazionale azzurra,è un volto poliedrico all’interno della tv italiana che non si è mai arresa allache le ha gradualmente tolto la vista sin dalla tenera età, la retinite pigmentosa con degenerazione maculare., con lo spirito temprato che si ritrova, non ha mai fatto della patologia di cui soffre un dramma, anzi: “Non mi lamento” aveva raccontato qualche tempo fa, ospite nel salotto di Caterina Balivo Vieni da me, mostrando una forza d’animo invidiabile. Proprio per questo, la ...

