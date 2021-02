Angelina Jolie e la vita “spericolata” sin da adolescente: sesso, droga ed autolesionismo (Di domenica 21 febbraio 2021) Sono trascorsi ormai cinque anni dalla notizia dell’addio tra Angelina Jolie e Brad Pitt, una delle coppie più famose di Hollywood che a breve potrebbe reincontrarsi in tribunale per una nuova udienza sulla custodia dei sei figli che sembrerebbe essere vicina d uno snodo cruciale. Secondo quanto riporta il Mirror, intanto, la quattordicenne figlia naturale di Brad Pitt e Angelina Jolie avrebbe rimosso dal suo account social privato il cognome del padre. Una fonte anonima, riporta sempre il tabloid inglese, ha confidato che se pure Shiloh rinuncia al cognome Pitt, i giudici potrebbero favorire la controparte, ovvero Angelina Jolie. Angelina Jolie ha avuto una storia sessuale “elettrizzante”, iniziata in età pre-scolastica quando faceva parte del gruppo delle “Kissy Girls”. Nel 2007 ha raccontato a “Ok!Magazine” di essere “molto sessuale” all’asilo, ... Leggi su periodicoitaliano (Di domenica 21 febbraio 2021) Sono trascorsi ormai cinque anni dalla notizia dell’addio traBrad Pitt, una delle coppie più famose di Hollywood che a breve potrebbe reincontrarsi in tribunale per una nuova udienza sulla custodia dei sei figli che sembrerebbe essere vicina d uno snodo cruciale. Secondo quanto riporta il Mirror, intanto, la quattordicenne figlia naturale di Brad Pitt e Angelina Jolie avrebbe rimosso dal suo account social privato il cognome del padre. Una fonte anonima, riporta sempre il tabloid inglese, ha confidato che se pure Shiloh rinuncia al cognome Pitt, i giudici potrebbero favorire la controparte, ovvero Angelina Jolie. Angelina Jolie ha avuto una storia sessuale “elettrizzante”, iniziata in età pre-scolastica quando faceva parte del gruppo delle “Kissy Girls”. Nel 2007 ha raccontato a “Ok!Magazine” di essere “molto sessuale” all’asilo, ...

