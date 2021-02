Andrea Offredi | chi è il “postino” di Maria e le sue rivelazioni su “C’è Posta”

Ultime Notizie dalla rete : Andrea Offredi

Gossip e TV

Da tre annifa parte della squadra di postini di C'è posta per te. Un sogno per l'ex tronista di Uomini e Donne, che si è concretizzato dopo una brutta delusione. Nel 2018 il 32enne doveva ...Insieme alla bella postina troviamo Gianfranco Apicerni,e Marcello Mordino. Pronti a sfrecciare col le loro biciclette, [?] L'articolo C'è Posta per Te, 'clamorosa' testimonianza di ...Andrea Offredi è un postino di "C'è Posta per Te". L'ex tronista racconta degli aneddoti sulla sua carriera ma anche su alcune dinamiche del noto programma ...In effetti, c’è sempre stata grande curiosità in merito al contenuto della busta, quindi ora sappiamo cosa c’è all’interno. All’inizio, infatti, non tutti avevano capito che fosse Maria Siponta, ma ad ...