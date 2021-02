Andrea Cossu in rianimazione | terrificante incidente stradale | il mondo del calcio in ansia per l' ex Cagliari e Nazionale

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 21 febbraio 2021) Ildelè inper, ex trequartista dele della. Il 40enne sardo è stato protagonista di uno spaventosonella notte ed è ora ricoverato in condizioni molto gravi ma stabili nel reparto didell'ospedale Brotzu di, i medici nutrono un cauto ottimismo. L'ìncidente è avvenuto avvenuto sabato sera lungo la statale 554 nell'hinterland di, con la Porsche Macan dell'ex calciatore rimasta letteralmente distrutta.ha riportato fratture, un trauma toracico e problemi alla milza, ma al momento non sono previsti interventi chirurgici. L'ex bandiera del...