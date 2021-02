Anche il Ministro dello Sport francese prova a trattenere Mbappé: “Resta al Psg. Vogliamo continuare ad ammirarti…” (Di domenica 21 febbraio 2021) L'incredibile pRestazione contro il Barcellona in Champions League ha regalato a Kylian Mbappé, stellina del Paris Saint-Germain, una valanga di complimenti e di paragoni con i migliori del mondo. Appassionati, esperti di calcio o ex giocatori hanno davvero apprezzato la tripletta con la quale l'asso parigino ha steso i blaugrana nell'andata degli ottavi di finale del torneo. Ma per il classe 1998, i complimenti non sono finiti e, anzi, arrivano pure dal... Governo francese.L'appello del Ministro dello Sport francese a Mbappécaption id="attachment 1095159" align="alignnone" width="753" Barcellona Psg Mbappè, getty/captionComplici Anche i tanti rumors di mercato che vorrebbero Mbappé indeciso tra il rinnovo col Paris ... Leggi su itasportpress (Di domenica 21 febbraio 2021) L'incredibile pzione contro il Barcellona in Champions League ha regalato a Kylian, stellina del Paris Saint-Germain, una valanga di complimenti e di paragoni con i migliori del mondo. Appassionati, esperti di calcio o ex giocatori hanno davvero apprezzato la tripletta con la quale l'asso parigino ha steso i blaugrana nell'andata degli ottavi di finale del torneo. Ma per il classe 1998, i complimenti non sono finiti e, anzi, arrivano pure dal... Governo.L'appello delcaption id="attachment 1095159" align="alignnone" width="753" Barcellona Psg Mbappè, getty/captionComplicii tanti rumors di mercato che vorrebberoindeciso tra il rinnovo col Paris ...

