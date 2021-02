Amici 20, “La devi finire di tirare fuori nomi alla caz** di cane!”: Arisa nomina Tiziano Ferro e Rudy Zerbi la attacca (Di domenica 21 febbraio 2021) Cala il gelo in studio ad “Amici di Maria De Filippi” dopo le parole di Lorella Cuccarini verso una delle sue ballerine preferite, Martina. Quest’ultima già al centro di una vicenda sentimentale burrascosa con il cantante Aka7even, durante la settimana non avrebbe rispettato il calendario delle prove. “Tu hai avuto un atteggiamento che io non avevo mai visto prima. Sei stata scostante. – ha tuonato la Cuccarini – Non posso accettare che tu in studio manchi di rispetto alle persone che lavorano per te. Questo non va bene, anche se non ti sei piaciuta non lo puoi fare, è un fatto di educazione. Non sai quanto mi dispiaccia dover essere d’accordo con le mie due colleghe. Per me Martina non va al serale, quella felpa me la porto via. Bisogna cambiare atteggiamento. Se c’è un problema serio si parla, altrimenti parli dalla parte del torto, non lo accetto da ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 21 febbraio 2021) Cala il gelo in studio ad “di Maria De Filippi” dopo le parole di Lorella Cuccarini verso una delle sue ballerine preferite, Martina. Quest’ultima già al centro di una vicenda sentimentale burrascosa con il cantante Aka7even, durante la settimana non avrebbe rispettato il calendario delle prove. “Tu hai avuto un atteggiamento che io non avevo mai visto prima. Sei stata scostante. – ha tuonato la Cuccarini – Non posso accettare che tu in studio manchi di rispetto alle persone che lavorano per te. Questo non va bene, anche se non ti sei piaciuta non lo puoi fare, è un fatto di educazione. Non sai quanto mi dispiaccia dover essere d’accordo con le mie due colleghe. Per me Martina non va al serale, quella felpa me la porto via. Bisogna cambiare atteggiamento. Se c’è un problema serio si parla, altrimenti parli dparte del torto, non lo accetto da ...

