Amici 20, dopo l'eliminazione Arianna Gianfelici rompe il silenzio: "So di avere lasciato il segno!" Arianna Gianfelici è stata una delle allieve più discusse della ventesima edizione di Amici di Maria De Filippi, anche se la sua esperienza si è conclusa nelle scorse settimane dopo aver perso la sfida con Elisabetta Ivankovich, che era entrata di diritto nella scuola al suo posto. La cantante per via del suo carattere ha avuto un percorso molto altalenante nel talent, sia con alcuni professori che sottolineavano spesso il suo scarso impegno, sia con i suoi compagni che l'hanno criticata parecchie volte. Intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni Arianna ha parlato proprio delle difficoltà che ha riscontrato nel programma, soffermandosi anche sulle critiche che le hanno riservato, anche se si è detta certa di aver comunque lasciato un segno: Era troppo presto per partecipare la talent show?

