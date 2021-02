America's Cup, una sfida che dura da 170 anni (Di domenica 21 febbraio 2021) AGI - Dietro ai prodigi della tecnica e della tecnologia dell'America's Cup di vela si nasconde una storia lunga 170 anni. Il trofeo, l'Auld Mug, oggi gelosamente conservato e protetto a Auckland come fosse il Sacro Graal, è stato messo in palio per la prima nel 1851 ed è un vero simbolo di potere. La competizione velistica più nota al mondo è infatti uno dei pochi eventi sportivi in cui il vincitore 'piglia' davvero tutto perché sceglie il luogo, il formato e molte delle regole della nuova edizione con cui la coppa torna in palio, generalmente ogni quattro anni. Per New Zealand, il team che ha vinto nel 2017, mantenere il trofeo in "acque amiche" è diventata una vera missione. Il governo sostiene economicamente il progetto e la popolazione neozelandese non si perde una regata, che sia ufficiale o d'allenamento, venerando i componenti ... Leggi su agi (Di domenica 21 febbraio 2021) AGI - Dietro ai prodigi della tecnica e della tecnologia dell''s Cup di vela si nasconde una storia lunga 170. Il trofeo, l'Auld Mug, oggi gelosamente conservato e protetto a Auckland come fosse il Sacro Graal, è stato messo in palio per la prima nel 1851 ed è un vero simbolo di potere. La competizione velistica più nota al mondo è infatti uno dei pochi eventi sportivi in cui il vincitore 'piglia' davvero tutto perché sceglie il luogo, il formato e molte delle regole della nuova edizione con cui la coppa torna in palio, generalmente ogni quattro. Per New Zealand, il team che ha vinto nel 2017, mantenere il trofeo in "acque amiche" è diventata una vera missione. Il governo sostiene economicamente il progetto e la popolazione neozelandese non si perde una regata, che sia ufficiale o d'allenamento, venerando i componenti ...

Ultime Notizie dalla rete : America s Cup Palermo e Luna Rossa, che feeling! Il nuovo messaggio di Checco Bruni C'è ancora un po' di Palermo nel . Dopo la vittoria della Praga Cup e la conseguente qualificazione alla finale dell'America's Cup 2021, sono arrivate nuove esultanze dalla barca a vela italiana, sempre da Francesco Bruni, sempre con un pensiero dedicato al Palermo. Al momento della vittoria si sente in dialetto ...

Luna Rossa in finale per la Coppa America. Grazie anche ai velisti ravennati Buon vento verso l' America's Cup" E anche dall'assessore comunale allo sport Fagnani che ha sottolineato: "Luna Rosaa torna a giocarsi la Coppa America. La barca italiana si aggiudica la Prada Cup e ...

