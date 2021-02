America’s Cup, Peter Burling non si preoccupa di Luna Rossa: “Conta la velocità. Entusiasti di Te Rehutai” (Di lunedì 22 febbraio 2021) La America’s Cup di vela inizierà il prossimo 6 marzo e vedrà sfidarsi i detentori del trofeo di Emirates Team New Zealand e Luna Rossa, vincitrice della Prada Cup, ovvero il torneo degli sfidanti. E’ sContato che la guerra verbale e psicologica inizierà molto prima. O forse è già cominciata…Peter Burling è lo skipper e timoniere di Te Rehutai. Si tratta di un autentico fuoriclasse, probabilmente dello stesso calibro di Ben Ainslie. A soli 30 anni ha già vinto una Coppa America, un oro olimpico e addirittura quattro titoli mondiali consecutivi nella classe 49er dal 2013 al 2016. Con un campione di questo calibro i padroni di casa si sentono in una botte di ferro. Diversi addetti ai lavori sostengono che per i Defender sia uno svantaggio presentarsi il 6 marzo senza ... Leggi su oasport (Di lunedì 22 febbraio 2021) LaCup di vela inizierà il prossimo 6 marzo e vedrà sfidarsi i detentori del trofeo di Emirates Team New Zealand e, vincitrice della Prada Cup, ovvero il torneo degli sfidanti. E’ sto che la guerra verbale e psicologica inizierà molto prima. O forse è già cominciata…è lo skipper e timoniere di Te. Si tratta di un autentico fuoriclasse, probabilmente dello stesso calibro di Ben Ainslie. A soli 30 anni ha già vinto una Coppa America, un oro olimpico e addirittura quattro titoli mondiali consecutivi nella classe 49er dal 2013 al 2016. Con un campione di questo calibro i padroni di casa si sentono in una botte di ferro. Diversi addetti ai lavori sostengono che per i Defender sia uno svantaggio presentarsi il 6 marzo senza ...

