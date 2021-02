America’s Cup, New Zealand parla a Luna Rossa: “Whakamihi”. Cosa vuol dire la scritta in lingua maori? (Di domenica 21 febbraio 2021) “Whakamihi, Luna Rossa Prada Pirelli“. Team New Zealand ha rivolto questo messaggio all’equipaggio italiano, dopo che il sodalizio tricolore ha vinto la Prada Cup infliggendo un pesantissimo 7-1 in Finale ai britannici di Ineos Uk, ormai acclarato alleato dei kiwi. I padroni di casa, chiamati a difendere la America’s Cup dal tentativo di assalto dei ragazzi di Max Sirena a partire dal prossimo 6 marzo, hanno deciso di rivolgersi alla flotta del patron Patrizio Bertelli con un semplice post sui propri canali social. Ma Cosa significa quella misteriosa parola in lingua maori? “Whakamihi” non vuol dire altro che “Grazie” nell’idioma dei nativi neozelandesi. Un saluto dovuto e di circostanza, visto che ... Leggi su oasport (Di domenica 21 febbraio 2021) “Prada Pirelli“. Team Newha rivolto questo messaggio all’equipaggio italiano, dopo che il sodalizio tricolore ha vinto la Prada Cup infliggendo un pesantissimo 7-1 in Finale ai britannici di Ineos Uk, ormai acclarato alleato dei kiwi. I padroni di casa, chiamati a difendere laCup dal tentativo di assalto dei ragazzi di Max Sirena a partire dal prossimo 6 marzo, hanno deciso di rivolgersi alla flotta del patron Patrizio Bertelli con un semplice post sui propri canali social. Masignifica quella misteriosa parola in? “” nonaltro che “Grazie” nell’idioma dei nativi neozelandesi. Un saluto dovuto e di circostanza, visto che ...

