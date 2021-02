America’s Cup, Luna Rossa-Team New Zealand: qual è il regolamento e come si vince? Numero di regate (Di domenica 21 febbraio 2021) Luna Rossa vs Team New Zealand: questo è il match race che metterà in palio la America’s Cup, il trofeo sportivo più antico al mondo. L’equipaggio italiano, capace di surclassare American Magic (4-0 in semifinale) e Ineos Uk (7-1 nell’atto conclusivo), ha conquistato la Prada Cup e si è così guadagnata il ruolo di Challenger ufficiale, strappando il diritto di poter sfidare il Defender e di cercare di portargli via la Vecchia Brocca. Team Prada Pirelli scenderà in acqua a partire dal prossimo 6 marzo e proverà l’impresa nella baia di Auckland (Nuova Zelanda), dove ventuno anni fa Francesco de Angelis e compagni non riuscirono nella magia sempre contro i kiwi. quale sarà il regolamento della Coppa America? Molto semplice, è lo stesso che abbiamo visto ... Leggi su oasport (Di domenica 21 febbraio 2021)vsNew: questo è il match race che metterà in palio laCup, il trofeo sportivo più antico al mondo. L’equipaggio italiano, capace di surclassare American Magic (4-0 in semifinale) e Ineos Uk (7-1 nell’atto conclusivo), ha conquistato la Prada Cup e si è così guadagnata il ruolo di Challenger ufficiale, strappando il diritto di poter sfidare il Defender e di cercare di portargli via la Vecchia Brocca.Prada Pirelli scenderà in acqua a partire dal prossimo 6 marzo e proverà l’impresa nella baia di Auckland (Nuova Zelanda), dove ventuno anni fa Francesco de Angelis e compagni non riuscirono nella magia sempre contro i kiwi.e sarà ildella Coppa America? Molto semplice, è lo stesso che abbiamo visto ...

