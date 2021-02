Amadeus e il festival a rischio | dopo il positivo scarseggiano gli ospiti | La brutta situazione

(Di domenica 21 febbraio 2021) Manca poco al ‘fischio d’inizio’ deldi Sanremo, ma percontinuano ad emergere una serie di problemi Fiorello e(Gettyimages)Manca ormai poco alla nuova edizione del ‘di Sanremo’, ma i temi sono già tanti, e purtroppo non tutti sono legati al solo mondo della musica. La strada verso l’edizione di quest’anno è arrivata quasi alla fine (si comincia martedì 2 marzo), ma le questioni aperte sono ancora molte. La maggior parte degli aspetti controversi, ovviamente, sono legati anche alla Pandemia e tutto quello che ha condizionato l’organizzazione dell’edizione di questo 2021. Fino a qualche settimana fa c’erano ancora dubbi sull’effettiva fattibilità, salvo trovare poi l’accordo con il Governo per andare in scena. Sanremo, d’altronde, rappresenta uno degli eventi più ...

Fortunatamente mancano 15 giorni alCi auguriamo che tutto possa rientrare e che possano essere presenti in gara , riflette, parlando con la radio della band Extraliscio, al momento ...Sarà Barbara Palombelli la quarta protagonista femminile deldi Sanremo 2021. Giornalista di lungo corso, conduttrice radiofonica e volto televisivo con ...artistico e conduttore. ...Roma/Sanremo, 21 feb. (Adnkronos) “Amadeus dice che questo non sarà il suo secondo Festival, ma il primo verso un altro futuro. E lo sarà anche per la scenografia, per la qual ...È “avvolgente”, dicono. E hanno ragione. Se è vero che per Amadeus questo non sarà il secondo Festival, ma il primo verso un altro futuro, “sarà così anche per la scenografia, per la quale abbiamo imm ...