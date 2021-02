Altra sconfitta per il Napoli, l’Atalanta cala il poker: per Gattuso è notte fonda (Di domenica 21 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutil’Atalanta travolge il Napoli 4-2 e aggancia la Roma (temporaneamente: a breve l’incontro col Benevento) e la Lazio sul podio della classifica di Serie A a 43 punti. Un Napoli presente sul campo ma tuttavia indietro, fermo a 40 punti e con Gattuso sempre più in bilico. Anche con Gasperini espulso nel primo tempo per una diatriba con l’arbitro dopo un atterraggio creativo in area di Pessina a opera di Rui, -ma niente rigore- la Dea chiude il primo tempo 0-0 ma prepara la goleada per il secondo: in totale saranno 6 i gol nella ripresa, di cui uno è autogol dell’Atalanta. Apre le marcature Zapata al 52? su suggerimento di Muriel, ma la squadra di Gattuso rimette in equilibrio la sfida 5 minuti dopo con Zielinski, ed è 1-1. Ma l’Atalanta cresce ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 21 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutitravolge il4-2 e aggancia la Roma (temporaneamente: a breve l’incontro col Benevento) e la Lazio sul podio della classifica di Serie A a 43 punti. Unpresente sul campo ma tuttavia indietro, fermo a 40 punti e consempre più in bilico. Anche con Gasperini espulso nel primo tempo per una diatriba con l’arbitro dopo un atterraggio creativo in area di Pessina a opera di Rui, -ma niente rigore- la Dea chiude il primo tempo 0-0 ma prepara la goleada per il secondo: in totale saranno 6 i gol nella ripresa, di cui uno è autogol del. Apre le marcature Zapata al 52? su suggerimento di Muriel, ma la squadra dirimette in equilibrio la sfida 5 minuti dopo con Zielinski, ed è 1-1. Macresce ...

ignotoale75 : @caterinabalivo @apetrazzuolo @napolimagazine Si fantastica brutto periodo e purtroppo altra sconfitta troppi infortuni @ignotoale75 - AMERICANSYCH0 : @parahorizons si anche perchè io un'altra sconfitta non la reggo - GenerosoAndria : #AtalantaNapoli @cicciserra #Anagramma calcistico in vernacolo per una sconfitta bis (“n’ata = “un’altra”).… - siamo_la_Roma : 4? Grande #Atalanta al #GewissStadium ?? #Zapata, #Muriel, #Gosens e #Romero a segno ? Altra sconfitta per un… - SjDHE0xGbeKIRlt : RT @SjDHE0xGbeKIRlt: 4-2 ASSURDO MO SARÀ UN'ALTRA SCONFITTA PER IL NAPOLI.. ??? -

Ultime Notizie dalla rete : Altra sconfitta RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Show a Bergamo, ora la Roma! Diretta gol live score ...non c'è mai stato un momento in cui una delle due milanesi abbia ottenuto il tricolore con l'altra ... approfittando della incredibile sconfitta rossonera a La Spezia, si sono presi un primo posto in ...

La Robur cade ad Ostia mare. Gilardino: 'Siamo stati poco lucidi' Arriva un'altra sconfitta per la Robur, che cade sul terreno di gioco dell'Ostia mare con il risultato di 3 - 1. Sblocca il risultato un rigore di Mastropietro al 34' del primo tempo, al 58' raddoppia per i ...

LIVE MN - Primavera, Sampdoria-Milan (1-0) - Altra sconfitta per i rossoneri Milan News Juve, Dybala e altri misteri «Non avrebbe avuto nemmeno cinque minuti», spiegava Pirlo dopo sconfitta di Oporto. Sono trascorsi altri giorni ma la situazione non è migliorata, così a distanza di oltre 40 giorni dall’infortunio, ...

Atalanta-Napoli 4-2. Osimhen esce in barella. Azzurri spenti e senza gioco Pessina, Zapata e Muriel dall’altra parte creano più di un problema dalle parti di Meret. Quarta sconfitta nelle ultime cinque partite certifica il momento nerissimo del Napoli, ormai smarrito nei ...

...non c'è mai stato un momento in cui una delle due milanesi abbia ottenuto il tricolore con l'... approfittando della incredibilerossonera a La Spezia, si sono presi un primo posto in ...Arriva un'per la Robur, che cade sul terreno di gioco dell'Ostia mare con il risultato di 3 - 1. Sblocca il risultato un rigore di Mastropietro al 34' del primo tempo, al 58' raddoppia per i ...«Non avrebbe avuto nemmeno cinque minuti», spiegava Pirlo dopo sconfitta di Oporto. Sono trascorsi altri giorni ma la situazione non è migliorata, così a distanza di oltre 40 giorni dall’infortunio, ...Pessina, Zapata e Muriel dall’altra parte creano più di un problema dalle parti di Meret. Quarta sconfitta nelle ultime cinque partite certifica il momento nerissimo del Napoli, ormai smarrito nei ...