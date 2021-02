Altra domenica di traffico paralizzato sulla SS36 da Varenna a Nibionno (Di domenica 21 febbraio 2021) È come avere riavvolto il nastro di sette giorni. Anche oggi, domenica 21 febbraio, dal tardo pomeriggio la viabilità nel Lecchese è andata in tilt, esattamente come accaduto il giorno di San ... Leggi su leccotoday (Di domenica 21 febbraio 2021) È come avere riavvolto il nastro di sette giorni. Anche oggi,21 febbraio, dal tardo pomeriggio la viabilità nel Lecchese è andata in tilt, esattamente come accaduto il giorno di San ...

gennaromigliore : Un’altra domenica di protesta pacifica in Bielorussia contro il regime Lukashenko che nega diritti e libertà. Al fi… - teatrolafenice : ?? Un'altra bella serata di prove ci attende. Domenica alle 17:30 Antonello Manacorda dirige la 4 di Mahler. Nella b… - bhgai : Comunque la vita sociale mi stanca troppo. Sarà pure che non ero più abituata, ma sono distrutta. Voglio un'altra d… - elespaterlini1 : RT @gennaromigliore: Un’altra domenica di protesta pacifica in Bielorussia contro il regime Lukashenko che nega diritti e libertà. Al fianc… - BomprezziMarco : RT @gennaromigliore: Un’altra domenica di protesta pacifica in Bielorussia contro il regime Lukashenko che nega diritti e libertà. Al fianc… -