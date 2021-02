Allerta per prodotto sott’olio di uso comune: cosa si rischia (Di domenica 21 febbraio 2021) Nuovo richiamo alimentare per un prodotto sott’olio. Scopriamo di quale si tratta e quali sono i rischi. Come tutti ormai sanno, gli alimenti sopratutto se processati, possono andare incontro a richiami alimentari che a loro volta possono avere diverse origini. Tra queste ci sono ad esempio la presenza di agenti contaminanti o la presenza di L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di domenica 21 febbraio 2021) Nuovo richiamo alimentare per un. Scopriamo di quale si tratta e quali sono i rischi. Come tutti ormai sanno, gli alimenti sopratutto se processati, possono andare incontro a richiami alimentari che a loro volta possono avere diverse origini. Tra queste ci sono ad esempio la presenza di agenti contaminanti o la presenza di L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

DPCgov : ll bollettino di criticità e allerta per il #21febbraio è VERDE per: ?rischio idraulico ?rischio idrogeologico ?ris… - SeaWatchItaly : La #SeaWatch4, bloccata nel porto di Palermo dalle autorità italiane, ha ricevuto questa allerta Navtex relativa a… - Radio1Rai : Metà degli #StatiUniti in allerta meteo per il gelo che sta portando tempeste invernali sulle zone del Sud normalme… - Luca_Bolli : 'Allerta 3' per @INEOSTEAMUK! Vola @lunarossa! #AmericasCup #RaiCoppaAmerica - franconemarisa : RT @DPCgov: ll bollettino di criticità e allerta per il #21febbraio è VERDE per: ?rischio idraulico ?rischio idrogeologico ?rischio tempora… -