All’Ara Pacis le rovine del mondo fotografate da Josef Koudelka

Leggi su velvetmag

(Di domenica 21 febbraio 2021)Una storia incredibile quella di Josephche merita di essere raccontata brevemente. Il grande fotografo nacque a Boskovice nel ’38 e passò alla ribalta per aver documentato la Primavera di Praga del ’68, ovvero l’invasione delle truppe sovietiche nella città ceca. Quelle immagini di resistenza – giunte al pubblico mondiale (di contrabbando e in forma anonima) grazie alla complicità di Elliott Erwitt e Magnum Photos – gli costarono 16 anni di anonimato e 20 di esilio. Nel 1987 divenne cittadino francese, mentre riuscì a tornare in Cecoslovacchia soltanto nel 1991. Nel 1971 entrò a far parte dell’agenzia fotografica Magnum Photos (per la quale lavorò oltre dieci anni) e comunque nel corso della vita ottenne tantissimi riconoscimenti per il suo lavoro. RADICI, LA MOSTRA...