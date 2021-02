Addio Gino Tesei | storico milite della Croce Gialla ed ex dirigente del Camerano | ha donato le cornee

Ultime Notizie dalla rete : Addio Gino

Corriere Adriatico

A dare l'annuncio è stata la Croce Gialla che in un post lo saluta con affetto: 'Ciaoci piace ricordarti così. Dopo 30 anni di servizio come volontario continuavi ad aiutarci presidiando la ...La Campania dicealla zona gialla e torna in zona arancione, a partire da domenica 21 febbraio 2021. Sulla riclassificazione della Regione, si è espresso il noto pizzaiolo napoletanoSorbillo. Campania, ...Appena un mese e mezzo fa il fratello e ora la compagna: ancora lutti in famiglia per l’assessore monsanvitese Piero Medi che ha perso la moglie Rosella Calamante, malata da tempo. Aveva 57 anni ed er ...06.01 13:50 - SHOW TIME - Gino Rivieccio su "NM": "Jamme a ‘ffa ‘o spezziale!" 31.12 17:04 - SHOW TIME - Gino Rivieccio su "NM": "Addio 2020, benvenuto 2021!" 24.12 19:00 - SHOW TIME - Gino Rivieccio ...