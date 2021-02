Accordo Governo-Regioni con medici di base sul vaccino

(Di domenica 21 febbraio 2021) AGI - "Abbiamo sottoscritto oggi un importante protocollo d'intesa con idina generale per le vaccinazioni da Covid-19 che ci permette di guardare al futuro organizzativo della campagna vaccinale con maggiore ottimismo". Così il governatore emiliano-romagnolo Stefano Bonaccini, presidente della Conferenza delle. "Con la sottoscrizione di questo nuovo- spiega Bonaccini - potremo infatti organizzare in modo più efficace e capillare sul territorio le vaccinazioni e implementarle, dando così respiro a tutti gli altri comparti sanitari in prima linea. Ringrazio sia il ministro Speranza che le organizzazioni di rappresentanza deidina generale per il positivo lavoro svolto".

È stato siglato il protocollo d'intesa nazionale tra medici di famiglia, governo e regioni per inquadrare le modalità di partecipazione dei medici di medicina generale nella campagna di vaccinazione nazionale anti COVID - 19, che dovranno essere successivamente declinate a livello territoriale.