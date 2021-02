Abominevoli insulti a Meloni dal Professor Giovanni Gozzini | parla il Rettore sulla sospensione

Leggi su bufale

(Di domenica 21 febbraio 2021) Avranno con ogni probabilità delle conseguenze le gravi parole delnei confronti di Giorgia. Una serie di accuse difficili da commentare, ma che per completezza d’informazione vi riportiamo a fine articolo con un video specifico. Per la leader di Fratelli d’Italia, da un lato alcune indicazioni contrastanti dagli ultimi sondaggi politici, come vi abbiamo riportato con un recente articolo, ma anche una vicenda davvero brutta di cui tutti avrebbero fatto volentieri a meno. In primis i diretti interessati. Ilreplica alle scuse didopo le offese a GiorgiaNello specifico, la vicenda va ricostruita ed analizzata in modo dettagliato, per comprendere meglio come stia evolvendo in queste ore. ...