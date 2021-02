A Gaza arriva l' elemosina sanitaria | 20 mila vaccini dagli Emirati

(Di domenica 21 febbraio 2021) Un territorio altamente colpito e in piena emergenza: sono state consegnate nella Striscia dicirca 20dosi di vaccino anti - Covid provenientiArabi, attraverso la ...

sono già state consegnate la settimana scorsa duemila dosi del vaccino russo Sputnik V, bloccate in un primo momento dalle autorità israeliane e successivamente autorizzate. Il bilancio dell'...

Un territorio altamente colpito e in piena emergenza sanitaria: sono state consegnate nella Striscia di Gaza circa 20mila dosi di vaccino anti-Covid provenienti dagli Emirati Arabi, attraverso la frontiera egiziana. Ventimila dosi di vaccino Sputnik sono arrivate oggi a Gaza, provenienti dall'Egitto. Le dosi dell'antidoto prodotto dai russi sono state finanziate dagli Emirati Arabi Uniti.