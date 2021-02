911 serie tv su Rai 2: trama episodi 21 febbraio 2021 (Di domenica 21 febbraio 2021) 911 episodi 21 febbraio. La serie tv va in onda in chiaro su Rai 2 domenica 21 febbraio 2021 su Rai 2. Inoltre seguirà anche un episodio dello spin off 911 Lone Star. Ecco di seguito trama e anticipazioni sugli episodi. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA 911 Stagione 3 episodio 11 Carpe Diem. Chimney riceve la visita a sorpresa del suo fratellastro, in arrivo dalla Corea. I due non si sono mai incontrati. La riunione di famiglia finirà per coinvolgere anche Maddie che, finalmente, deciderà di incontrare i genitori adottivi del suo compagno. Nel frattempo, Athena e Michael ragguagliano i figli sul difficile percorso che l’uomo ha davanti, mentre Buck riceve buone notizie: è guarito al 100%. La squadra, intanto, ... Leggi su cubemagazine (Di domenica 21 febbraio 2021) 91121. Latv va in onda in chiaro su Rai 2 domenica 21su Rai 2. Inoltre seguirà anche uno dello spin off 911 Lone Star. Ecco di seguitoe anticipazioni sugli. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV, STREAMING E REPLICA 911 Stagione 3o 11 Carpe Diem. Chimney riceve la visita a sorpresa del suo fratellastro, in arrivo dalla Corea. I due non si sono mai incontrati. La riunione di famiglia finirà per coinvolgere anche Maddie che, finalmente, deciderà di incontrare i genitori adottivi del suo compagno. Nel frattempo, Athena e Michael ragguagliano i figli sul difficile percorso che l’uomo ha davanti, mentre Buck riceve buone notizie: è guarito al 100%. La squadra, intanto, ...

