21 febbraio | 219 nuovi contagi covid

(Di domenica 21 febbraio 2021) Oggi in Friuli Venezia Giulia su 3.462 tamponi molecolari sono stati rilevati 219con una percentuale di positività del 6,33%. Sono inoltre 1.677 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 65 casi (3,88%). I decessi registrati sono 8; scendono i ricoveri nelle terapie intensive (57) mentre quelli negli altri reparti sono 350. I decessi complessivamente ammontano a 2.764, con la seguente suddivisione territoriale: 624 a Trieste, 1.377 a Udine, 583 a Pordenone e 180 a Gorizia. I totalmente guariti sono 60.037, i clinicamente guariti 1.888, mentre le persone in isolamento oggi risultano essere 8.867. Dall’inizio della pandemia in Friuli Venezia Giulia sono risultate positive al-19 complessivamente 73.963 persone con la seguente suddivisione territoriale: 14.432 a Trieste, 33.379 a Udine, ...

Sono 13.452 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 21 febbraio, secondo i dati del bollettino della Protezione Civile pubblicato dal ministero della Salute.