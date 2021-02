Zone Italia Covid: Regioni spaccate. Gialla o arancione, le due strade di Draghi (Di sabato 20 febbraio 2021) Governatori spaccati nella lotta al Covid , ma uniti nel chiedere una svolta netta e chiara al Governo Draghi. La Conferenza delle Regioni convocata per le 17 dal governatore dell'Emilia Romagna, ... Leggi su quotidiano (Di sabato 20 febbraio 2021) Governatori spaccati nella lotta al, ma uniti nel chiedere una svolta netta e chiara al Governo. La Conferenza delleconvocata per le 17 dal governatore dell'Emilia Romagna, ...

matteosalvinimi : ?? #Zonaarancione in tutta Italia? Basta con gli annunci, gli allarmi e le paure preventive che hanno caratterizzato… - sole24ore : #Coronavirus , situazione in peggioramento in tutta #Italia. Il #governo sta valutando misure più restrittive fino… - Agenzia_Ansa : Covid, è allarme varianti. Zone rosse per contenerle. Campania, Emilia Romagna e Molise arancioni da domenica #ANSA - meth_deni : @LaurangelsLaura @GassmanGassmann brava. lo sai chi sono i numeri 1 al mondo? gli italiani. Gli stessi che in alcun… - ilbarone1967 : RT @matteosalvinimi: ?? #Zonaarancione in tutta Italia? Basta con gli annunci, gli allarmi e le paure preventive che hanno caratterizzato gl… -