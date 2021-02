Zona Arancione Scuro, parrucchieri e barbieri: ecco cosa cambia (Di sabato 20 febbraio 2021) Le ultimissime anticipazioni parlano di un'Italia interamente a tinte arancioni. Ma non un classico Arancione, bensì un "Arancione Scuro" che si avvicinerebbe molto alle attuali zone rosse. Tutto, quindi, si rimescola. vediamo qui di seguito cosa cambia in dettaglio per parrucchieri e barbieri. È uno dei dilemmi in Zona rossa e Arancione: posso andare dal parrucchiere di fiducia se si trova fuori comune di residenza o domicilio, in una città vicina? Le disposizioni dell’ultimo Dpcm hanno confermato le aree ad alto rischio Covid (il sistema dei “colori delle regioni”) e prolungato le limitazioni per chi si muove, anche per chi vuole cambiare acconciatura o dare un ritocchino al taglio di capelli. A differenza ... Leggi su howtodofor (Di sabato 20 febbraio 2021) Le ultimissime anticipazioni parlano di un'Italia interamente a tinte arancioni. Ma non un classico, bensì un "" che si avvicinerebbe molto alle attuali zone rosse. Tutto, quindi, si rimescola. vediamo qui di seguitoin dettaglio per. È uno dei dilemmi inrossa e: posso andare dal parrucchiere di fiducia se si trova fuori comune di residenza o domicilio, in una città vicina? Le disposizioni dell’ultimo Dpcm hanno confermato le aree ad alto rischio Covid (il sistema dei “colori delle regioni”) e prolungato le limitazioni per chi si muove, anche per chi vuolere acconciatura o dare un ritocchino al taglio di capelli. A differenza ...

