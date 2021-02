Zona arancione in tutta Italia: ipotesi nel nuovo Dpcm, cosa può cambiare. Pdf (Di sabato 20 febbraio 2021) Mentre mezza Italia - con gli ultimi cambi di colore decisi ieri - è in Zona arancione e l'Iss lancia l'allarme per il peggioramento della situazione , si avvicina sempre più la data del 25 febbraio , ... Leggi su quotidiano (Di sabato 20 febbraio 2021) Mentre mezza- con gli ultimi cambi di colore decisi ieri - è ine l'Iss lancia l'allarme per il peggioramento della situazione , si avvicina sempre più la data del 25 febbraio , ...

Corriere : ?? ULTIM'ORA – La decisione sulle Regioni: Lombardia e Lazio rimangono gialle. Campania, Emilia Romagna e Molise van… - Corriere : ?? ULTIM'ORA – Sta tornando l’ipotesi di un «lockdown generale», una zona arancione estesa a tutta Italia - fanpage : Tutta Italia in zona arancione. La proposta per frenare il contagio #20febbraio - scimmiaintesta : RT @coldiretti: Costretti a disdire le prenotazioni gli oltre 60mila locali che si trovano nelle nuove regioni arancioni dove è vietato da… - Adropof_Blue : ecco una barzelletta, la mia regione è in zona arancione ma si va comunque a scuola in presenza AHAHAHAHAHA che risate?? -