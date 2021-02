Zaia, con questi ritmi la campagna vaccinale dura 3 o 4 anni (Di sabato 20 febbraio 2021) AGI - "Non c'è materia prima. Con queste quantità e questi ritmi riusciremo a vaccinare tutti gli italiani nel giro di tre o quattro anni". Sul Corriere della Sera il governatore del Veneto Luca Zaia solleva il problema dell'emergenza vaccini e della necessità di cambiare passo nelle somministrazioni. Se ci saranno farmaci. Il presidente sottolinea che "Draghi sul fronte vaccini può far valere tutta la sua autorevolezza" perché è "una figura di grande standing internazionale, il che in questa fase sarà cruciale per trattare con l'Europa e con il mondo. Ha tutte le potenzialità per rilanciare l'economia e l'occupazione e fare in modo che l'Italia sui vaccini possa correre molto di più", aggiunge. Il Veneto è stata la prima Regione a dire che avrebbe cercato i vaccini sul mercato estero, ma il rischio di truffe è ... Leggi su agi (Di sabato 20 febbraio 2021) AGI - "Non c'è materia prima. Con queste quantità eriusciremo a vaccinare tutti gli italiani nel giro di tre o quattro". Sul Corriere della Sera il governatore del Veneto Lucasolleva il problema dell'emergenza vaccini e della necessità di cambiare passo nelle somministrazioni. Se ci saranno farmaci. Il presidente sottolinea che "Draghi sul fronte vaccini può far valere tutta la sua autorevolezza" perché è "una figura di grande standing internazionale, il che in questa fase sarà cruciale per trattare con l'Europa e con il mondo. Ha tutte le potenzialità per rilanciare l'economia e l'occupazione e fare in modo che l'Italia sui vaccini possa correre molto di più", aggiunge. Il Veneto è stata la prima Regione a dire che avrebbe cercato i vaccini sul mercato estero, ma il rischio di truffe è ...

