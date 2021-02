World Athletics: nessuna clemenza per Schwazer, stop alle gare fino al 2024 (Di sabato 20 febbraio 2021) AGI - nessuna clemenza per Alex Schwazer. La World Atheltics ribadisce lo stop alle gare fino al 2024, anno in cui scadrà la sua squalifica per doping. Quindi, niente Giochi di Tokyo. “Rifiutiamo qualsiasi intento da parte dell'atleta o altre persone di minare o annullare la decisione finale e vincolante del Tribunale Arbitrale dello Sport sulla base di quelle che possono essere descritte solo come teorie di manipolazione inverosimili”. È la risposta di World Athletics, la federazione mondiali di atletica leggera (ex Iaaf), all'archiviazione del procedimento penale per doping a carico di Alex Schwazer da parte del Gip del Tribunale di Bolzano. La World Athletics nella sua nota non ... Leggi su agi (Di sabato 20 febbraio 2021) AGI -per Alex Schwazer. LaAtheltics ribadisce loal, anno in cui scadrà la sua squalifica per doping. Quindi, niente Giochi di Tokyo. “Rifiutiamo qualsiasi intento da parte dell'atleta o altre persone di minare o annullare la decisione finale e vincolante del Tribunale Arbitrale dello Sport sulla base di quelle che possono essere descritte solo come teorie di manipolazione inverosimili”. È la risposta di, la federazione mondiali di atletica leggera (ex Iaaf), all'archiviazione del procedimento penale per doping a carico di Alex Schwazer da parte del Gip del Tribunale di Bolzano. Lanella sua nota non ...

