WandaVision: chi si nasconde dietro le stranezze di Westview? L'episodio 7 rivela il nuovo villain

WandaVision apre il nuovo ciclo narrativo MCU e di conseguenza la comparsa di personaggi primati e comprimari. Un universo Marvel completamente rinnovato, ma come ben sappiamo, ad ogni supereroe corrisponde il suo opposto. Molti fan hanno cercato di elaborare plausibili teorie sul prossimo villain, ma il settimo episodio della serie ideata da Jac Schaeffer ha rivelato che esiste effettivamente una forza malevola che aleggia su Westview.

WandaVision: chi è il villain che si nasconde dietro gli strani avvenimenti di Westview?

Nel terzo episodio della serie sembrava che fosse Wanda la responsabile delle anomalie di Westview. Monica Rambeau aveva ipotizzato che fosse ...

