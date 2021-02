“Vuoi manipolare tutti”. Stefania Orlando accecata dalla rabbia. Sfuriata clamorosa durante la diretta del GF Vip (Di sabato 20 febbraio 2021) Puntata incandescente al ‘Grande Fratello Vip’. Nella serata del 19 febbraio è andato in scena un litigio clamoroso tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò, ma non solo. C’è stata l’eliminazione di Giulia Salemi, che ha lasciato solo un disperato Pierpaolo Pretelli, ma durante la diretta si è scatenato un putiferio anche tra la modella sudamericana e Stefania Orlando. Uno scontro senza esclusione di colpi, che ha sorpreso Alfonso Signorini e tutto il pubblico che seguiva con trepidazione l’appuntamento. A far scatenare involontariamente il caos è stato proprio il padrone di casa. Dopo aver chiesto un giudizio ad Andrea Zenga si è infatti rivolto verso Stefania Orlando. Ha domandato cosa ne pensasse di tutta questa diatriba tra le quasi ex amiche. Ma mai si sarebbe aspettata un’invettiva ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 20 febbraio 2021) Puntata incandescente al ‘Grande Fratello Vip’. Nella serata del 19 febbraio è andato in scena un litigio clamoroso tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò, ma non solo. C’è stata l’eliminazione di Giulia Salemi, che ha lasciato solo un disperato Pierpaolo Pretelli, malasi è scatenato un putiferio anche tra la modella sudamericana e. Uno scontro senza esclusione di colpi, che ha sorpreso Alfonso Signorini e tutto il pubblico che seguiva con trepidazione l’appuntamento. A far scatenare involontariamente il caos è stato proprio il padrone di casa. Dopo aver chiesto un giudizio ad Andrea Zenga si è infatti rivolto verso. Ha domandato cosa ne pensasse di tutta questa diatriba tra le quasi ex amiche. Ma mai si sarebbe aspettata un’invettiva ...

