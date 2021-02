Volley, Serie A1 Femminile: Monza batte Perugia dopo aver tentennato (Di sabato 20 febbraio 2021) La Bartoccini Fortinfissi Perugia cede a La Saugella Monza nell’anticipo della dodicesima giornata di ritorno di Serie A1 Femminile 2020/2021. Le ragazze di coach Mazzanti si sono arrese con il punteggio di 20-25; 25-19; 23-25; 13-25 e la loro situazione di classifica non è una delle più comode. RECAP – Parte con il piede giusto la Saugella che vola sul 6-9 nelle primissime battute. dopo il primo time-out di serata, le lombarde con ancora più vigore riescono a trovare diversi attacchi vincenti che valgono la fuga (8-15), Nelle battute conclusive della frazione le umbre provano ad accorciare, ma non possono nulla per recuperare (20-25). Nel secondo set è invece Perugia a farsi strada nelle prime fasi, costringendo le rivali al time-out sul 14-8. Con il passare dei punti balza ... Leggi su sportface (Di sabato 20 febbraio 2021) La Bartoccini Fortinfissicede a La Saugellanell’anticipo della dodicesima giornata di ritorno diA12020/2021. Le ragazze di coach Mazzanti si sono arrese con il punteggio di 20-25; 25-19; 23-25; 13-25 e la loro situazione di classifica non è una delle più comode. RECAP – Parte con il piede giusto la Saugella che vola sul 6-9 nelle primissime battute.il primo time-out di serata, le lombarde con ancora più vigore riescono a trovare diversi attacchi vincenti che valgono la fuga (8-15), Nelle battute conclusive della frazione le umbre provano ad accorciare, ma non possono nulla per recuperare (20-25). Nel secondo set è invecea farsi strada nelle prime fasi, costringendo le rivali al time-out sul 14-8. Con il passare dei punti balza ...

martimag79 : Mia sorella fa l’esordio in serie C e io mi commuovo come se si quel campo ci fossi stata io #volley - RaiSport : #SerieA1: #Monza batte #Perugia nell'anticipo ?? Finisce 3-1 per le lombarde l'anticipo della penultima giornata de… - zazoomblog : LIVE VOLLEY Perugia-Monza 1-1 (20-25; 24-18; 25-19; 2-1) Serie A1 Femminile 2020-2021: PUNTEGGIO in DIRETTA -… - ilSaronno : Volley serie B, troppa Caronno per lo Yaka: ecco la quinta vittoria consecutiva - MimmoSiena1 : Volley Serie C Donne;1ma Vittoria Per Le”Fucsia”Della Pallavolo Cerignola Ko Foggia 3-0 Di;Mimmo Siena -