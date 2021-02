Volley, serie A1 femminile, 25. giornata. Conegliano schiaccia Novara. Monza espugna Perugia e avvicina il terzo posto (Di sabato 20 febbraio 2021) L’ultimo big match della stagione porta la stessa firma di tutti gli altri: quella dell’Imoco Conegliano che non fa sconti e demolisce ancora una volta la resistenza dell’Igor Gorgonzola Novara in quello che potrebbe essere un anticipo delle tante finali che si andranno a disputare dal prossimo mese in poi: Coppa Italia, Campionato e Champions League. La squadra di Santarelli supera 3-0 fra le mura amiche la Igor Gorgonzola Novara nella sfida più attesa della penultima giornata di campionato. Una sfida che contava praticamente nulla per la classifica ma che a livello psicologico poteva rappresentare qualcosa di importante qualora le piemontesi fossero riuscite a scalfire le certezze di una Imoco che invece appare sempre più granitica, a cui manca una sola vittoria, sabato prossimo a Chieri, per chiudere imbattuta la ... Leggi su oasport (Di sabato 20 febbraio 2021) L’ultimo big match della stagione porta la stessa firma di tutti gli altri: quella dell’Imocoche non fa sconti e demolisce ancora una volta la resistenza dell’Igor Gorgonzolain quello che potrebbe essere un anticipo delle tante finali che si andranno a disputare dal prossimo mese in poi: Coppa Italia, Campionato e Champions League. La squadra di Santarelli supera 3-0 fra le mura amiche la Igor Gorgonzolanella sfida più attesa della penultimadi campionato. Una sfida che contava praticamente nulla per la classifica ma che a livello psicologico poteva rappresentare qualcosa di importante qualora le piemontesi fossero riuscite a scalfire le certezze di una Imoco che invece appare sempre più granitica, a cui manca una sola vittoria, sabato prossimo a Chieri, per chiudere imbattuta la ...

