Vitality pone fine alla striscia positiva di Fnatic nella settimana 5 del 2021 LEC Spring Split

(Di sabato 20 febbraio 2021) Ti devi sempre aspettare l’inaspettato da LEC. Dopo una sfida di soli 31 minuti Teamoggi è riuscito a batterecon una delle prestazioni migliori del torneo lasciando a bocca aperta gli appassionati di League of Legends. Prima dell’inizio della partita la maggior parte dei tifosi e soprattutto delle agenzie di scommesse dava per favorita, anzi si pensava che la vittoria sarebbe stata piuttosto facile. Inoltre i campioni europei erano in unamolto lunga avendo battuto squadre di tutto rispetto come G2 Esports, Excel Esports, SK Gaming, e Astralis.invece era proprio all’opposto, sia di forma che di morale. Questa stagione la squadra è stata dilaniata dai problemi che non le hanno mai permesso di esprimersi al meglio. Nel torneo inoltre ...