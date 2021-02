Viola la quarantena ad Alassio | sanzione da 400 Euro

crisalidemalva : @N_i_c_o_la Polpo in quarantena di capperi e olive con patate viola a paziente zero - areacentesecom : CENTO: Positivo al covid vìola la quarantena, denunciato dai Carabinieri - gingerale_1990 : #Vaticano, linea dura contro i #NoVax: i lavoratori dipendenti che rifiutano il #vaccino 'senza comprovate ragioni'… - albertocaldana : RT @Open_gol: E sanzioni fino a 1.500 euro per chi viola la quarantena - Adeleblabla : RT @Italians4Brexit: ... De Luca riservava parole di apprezzamento alla pratica cinese di fucilare chi viola la quarantena, così chiunque i… -

Ultime Notizie dalla rete : Viola quarantena

il Resto del Carlino

... comandante della Polizia Municipale di Alassio - La persona figurava negli elenchi che quotidianamente Alisa ci fornisce rispetto ai soggetti positivi ma anche quelli inpreventiva, come ......una coppia di cinesi in vacanza e i connazionali di ritorno dalla Cina messi inalla ... Si decide per il divieto di allontanamento e di ingresso con sanzioni penali per chile ...Nella giornata di ieri la polizia municipale di Alassio ha sanzionato una persona che, soggetta a quarantena preventiva per il Covid, girava regolarmente per la città. "Abbiamo applicato la sanzione a ...Giro di vite dei controlli per il contenimento della pandemia covid: nella giornata di ieri la Polizia Municipale di Alassio ha sanzionato una persona che, ...