VIDEO Luna Rossa, penalità in gara-5: perché gli italiani sono stati puniti? Partenza anticipata (Di sabato 20 febbraio 2021) Luna Rossa ha ricevuto una penalità durante la gara-5 della Finale di Prada Cup. Tutto è successo nella decisiva pre-Partenza, risultata estremamente concitata e poi determinante per lo sviluppo dell’intera regata. James Spithill e Francesco Bruni hanno uno scatto di qualità e mettono in difficoltà Ben Ainslie, il quale viene un po’ stretto sulla destra del campo di regata e rischia di rimanere fuori dalle boe di Partenza. Il quattro volte Campione Olimpico si trova un po’ la porta chiusa da Team Prada Pirelli, ma forza la mano e si avvicina troppo allo scafo tricolore, rischiando addirittura di speronarlo. Le due barche sono praticamente a contatto e tagliano la linea virtuale di Partenza in anticipo rispetto al consentito (di circa tre secondi). Per ... Leggi su oasport (Di sabato 20 febbraio 2021)ha ricevuto unadurante la-5 della Finale di Prada Cup. Tutto è successo nella decisiva pre-, risultata estremamente concitata e poi determinante per lo sviluppo dell’intera regata. James Spithill e Francesco Bruni hanno uno scatto di qualità e mettono in difficoltà Ben Ainslie, il quale viene un po’ stretto sulla destra del campo di regata e rischia di rimanere fuori dalle boe di. Il quattro volte Campione Olimpico si trova un po’ la porta chiusa da Team Prada Pirelli, ma forza la mano e si avvicina troppo allo scafo tricolore, rischiando addirittura di speronarlo. Le due barchepraticamente a contatto e tagliano la linea virtuale diin anticipo rispetto al consentito (di circa tre secondi). Per ...

zazoomblog : VIDEO Ineos rischia di speronare Luna Rossa in partenza! Penalità per entrambe: cosa è successo - #VIDEO #Ineos… - zazoomblog : VIDEO Ineos batte Luna Rossa in gara-6: i momenti decisivi. Perché gli italiani hanno perso? Partenza e poppa -… - culture_more : @albertopetro2 @Titas37 @Make_u2_happy @albert_cunill @eoff_sylvia @duckylemon @mhall55nine @mervalls @batznatz… - GHERARDIMAURO1 : RT @GHERARDIMAURO1: GUARDA GUARDA M5S OSTIA, HA RIFATTO LE SCALE CHIESA REGINA PACIS, MA NON HA FATTO RIFARE PER NIENTE LE STRISCE PEDONALI… - zazoomblog : VIDEO Ineos rischia di speronare Luna Rossa in partenza! Penalità per entrambe: cosa è successo - #VIDEO #Ineos… -