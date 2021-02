VIDEO Luna Rossa, penalità in gara-5: perché gli italiani sono stati puniti? La causa (Di sabato 20 febbraio 2021) Luna Rossa ha ricevuto una penalità durante la gara-5 della Finale di Prada Cup. Tutto è successo nella decisiva pre-partenza, risultata estremamente concitata e poi determinante per lo sviluppo dell’intera regata. James Spithill e Francesco Bruni hanno uno scatto di qualità e mettono in difficoltà Ben Ainslie, il quale viene un po’ stretto sulla destra del campo di regata e rischia di rimanere fuori dalle boe di partenza. Il quattro volte Campione Olimpico si trova un po’ la porta chiusa da Team Prada Pirelli, ma forza la mano e si avvicina troppo allo scafo tricolore, rischiando addirittura di speronarlo. Le due barche sono praticamente a contatto e tagliano la linea virtuale di partenza in anticipo rispetto al consentito (di circa tre secondi). Per questo motivo entrambi gli equipaggi vengono ... Leggi su oasport (Di sabato 20 febbraio 2021)ha ricevuto unadurante la-5 della Finale di Prada Cup. Tutto è successo nella decisiva pre-partenza, risultata estremamente concitata e poi determinante per lo sviluppo dell’intera regata. James Spithill e Francesco Bruni hanno uno scatto di qualità e mettono in difficoltà Ben Ainslie, il quale viene un po’ stretto sulla destra del campo di regata e rischia di rimanere fuori dalle boe di partenza. Il quattro volte Campione Olimpico si trova un po’ la porta chiusa da Team Prada Pirelli, ma forza la mano e si avvicina troppo allo scafo tricolore, rischiando addirittura di speronarlo. Le due barchepraticamente a contatto e tagliano la linea virtuale di partenza in anticipo rispetto al consentito (di circa tre secondi). Per questo motivo entrambi gli equipaggi vengono ...

