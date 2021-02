VIDEO Luna Rossa-Ineos 5-1 | Finale Prada Cup | rivivi la regata

(Di sabato 20 febbraio 2021) La sestadelladiCup è stata tra le più avvincenti della serie, conUK che ha conquistato il primo successo con 14” di vantaggio su. Il momento decisivo è stata la partenza con Ben Anslie che è riuscito a prendere la testa delle operazioni scegliendo il lato sinistro del campo di gara che ha consentito ai britannici di guadagnare un buon margine di vantaggio. La scelta dei britannici è stata chiara: niente lotta di virate ma scelte legate al vento. Nonostante il rischioUK è riuscita a portare a casa il successo. Nelè tornata sotto con grande tenacia e vigore, ma non è bastato per vincere anche questa. La situazione di punteggio al ...

La sesta regata della finale di Prada Cup è stata tra le più avvincenti della serie, con Ineos UK che ha conquistato il primo successo con 14'' di vantaggio su Luna Rossa. Il momento decisivo è stata ...Partenza infuocata nella gara-5 della Finale della Prada Cup. Luna Rossa e Ineos Uk si sono date battaglia in maniera rovente e furibonda in avvio di una regata cruciale per lo sviluppo dell'intero at ...