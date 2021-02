VIDEO Luna Rossa-Ineos 5-0 | Finale Prada Cup | rivivi la regata

Leggi su oasport

(Di sabato 20 febbraio 2021) QuintadelladiCup senza storia conche vola sulle acque del golfo di Hauraki. L’equipaggio guidato da Francesco Bruni e James Spithill ha letteralmente dominato il match controUK e grazie a questo ennesimo trionfo si porta sul 5-0, a sole due vittorie dalla conquista del trofeo e soprattutto del posto da sfidante contro Team New Zealand per l’America’s Cup 2021. Come al solito l’equipaggio italiano ha fatto un lavoro egregio in partenza, nonostante entrambe le barche abbiano preso una penalità. Da qui, però, è iniziata unaa senso unico concapace di guadagnare in tutte le fasi di gara. Al traguardo i britannici hanno dovuto registrare un distacco di 1’20”. Di seguito le ...